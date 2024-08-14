Kütahya'ya Uruguay ve Brezilya'dan getirilen besilik sığırların kontrolleri yapıldı
Kütahya'ya getirilen besilik sığırların gerekli kontrolleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapıldı.
Kütahya'ya Uruguay ve Brezilya'dan getirilen besilik sığırların gerekli kontrollerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapıldığı bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince Uruguay ve Brezilya'dan Kütahya'ya getirilen besilik sığırların, hastalık kontrolleri ve millileştirme işlemleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA