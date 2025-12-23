Kütahya'da yapımı devam eden öğretmenevine inceleme
Kütahya Valisi Musa Işın, yapımı devam eden öğretmenevi binasında incelemelerde bulunarak, projenin durumu ve konfor standartları hakkında bilgi aldı.
Kütahya Valisi Musa Işın, il protokolü ile birlikte yapımı devam eden öğretmenevi binasında incelemelerde bulundu.
Ziyaret kapsamında öğretmenevinin konaklama odaları, sosyal alanları, hizmet birimleri ve teknik bölümlerini gezen Vali Işın, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Projenin fiziki gerçekleşme oranı, kullanılan malzemeler ile planlanan teslim süreci yerinde değerlendirildi.
Vali Musa Işın, öğretmenlerin ve misafirlerin konforunu önceleyen, çağdaş ve nitelikli bir hizmet anlayışıyla öğretmenevinin tamamlanmasının önemine dikkat çekerek, çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda ve kalite standartlarından ödün verilmeden sürdürülmesini istedi.
İnceleme programı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KÜTAHYA