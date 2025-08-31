Kütahya Şeker Fabrikası'nda İşçiler Greve Gitti

Kütahya Şeker Fabrikası'nda çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde zam oranlarında anlaşma sağlanamaması üzerine greve başladı.

Şeker-İş Sendikası'na bağlı 238 işçinin görev yaptığı fabrikada yaklaşık 200 işçi, fabrika önünde toplanarak taleplerinin karşılanması için greve başladı. İşçilere, Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök de destek verdi. Grev sırasında "Direne direne kazanacağız", "İşçiyiz haklıyız" sloganları atan işçiler, zam oranları belirleninceye kadar greve devam edeceklerini duyurdu.

Açıklamalarda bulunan Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, Mart ayında başlayan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine 21 Ağustos'ta grev kararı aldıklarını hatırlattı. Gök, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda grevimize başladık. Diğer özel şeker fabrikalarında çalışanlarla aynı işi yapıyoruz ancak 15-20 bin lira daha düşük ücret alıyoruz. Hakkımızı alana kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

Toplu sözleşmeden yana olduklarını ancak işçilerin taleplerinin karşılanmadığını savunan Gök, "Grev kararını işçilere sorduk. 186 evet, 36 hayır, 1 geçersiz oy çıktı. İşçi arkadaşlarımız bugüne kadar fabrikada çok başarılı çalışmalar yaptı. Bundan sonra da haklarını alıncaya kadar mücadele edecekler" ifadelerini kullandı.

Kütahya Şeker Fabrikası hakkında

Kiler Holding iştiraki Kütahya Şeker, uluslararası kalite standartlarında üretim yapıyor. Kiler Holding, 2004 yılında özelleştirilen Kütahya Şeker A.Ş'nin, kamuya ait hissesinin yarısı olan yüzde 42'lik bölümünü satın alarak şeker üretiminde de faaliyet göstermeye başlamıştı. - KÜTAHYA