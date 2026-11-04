Kütahya Orman Bölge Müdürü Karartı, Balıköy ve Kayı depo sahalarında inceleme yaptı

Kütahya Orman Bölge Müdürü Karartı, Balıköy ve Kayı depo sahalarında inceleme yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Serdar Aksu eşliğinde Balıköy Depo ve Kayı Depo sahalarında incelemelerde bulundu. Karartı, depo faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Serdar Aksu eşliğinde Balıköy Depo ve Kayı Depo sahalarında incelemelerde bulundu.
Gerçekleştirilen ziyaretlerde depo faaliyetleri, sahalarda yürütülen çalışmalar ve mevcut durum hakkında yetkililerden bilgi alan Bölge Müdürü Karartı, çalışmaların işleyişini yerinde değerlendirerek incelemelerde bulundu.
Ziyaret, depo sahalarında yürütülen faaliyetlerin yerinde incelenmesi ve değerlendirilmesinin ardından sona erdi.