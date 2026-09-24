Haberler

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 envanterini 145 noktada tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 envanterini 145 noktada tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2026 Yılı Ulusal Orman Envanteri çalışmalarını il genelinde 145 noktada tamamladı. Saha çalışmalarında elde edilen veriler, ormanların gelişimini takip için ORBİS modülüne aktarıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman kaynaklarının mevcut durumunu belirlemek ve gelişimini takip etmek amacıyla yürütülen 2026 Yılı Ulusal Orman Envanteri çalışmalarını 145 noktada tamamladı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026 Yılı Ulusal Orman Envanteri kapsamında saha çalışmaları il genelinde 145 noktada gerçekleştirildi. Çalışmalar; Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğünde 16, Domaniç'te 10, Emet'te 22, Gediz'de 23, Kütahya'da 25, Simav'da 21 ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğünde 28 noktada yapıldı.

İlki 2021 yılında gerçekleştirilen ve 5 yıllık periyotlarla tekrarlanan Ulusal Orman Envanteri çalışmalarının ikinci döneminde, orman ekosistemlerinin mevcut durumu ayrıntılı şekilde incelendi. Saha çalışmalarında toprak yapısındaki değişimler, biyolojik çeşitlilik, orman zararlıları, ağaç serveti ve artımı ile ölü odun ve örtü ile diri örtü durumları değerlendirildi.

Çalışmalar kapsamında elde edilen veriler, ormanların gelişimini ve değişimini düzenli şekilde takip etmek amacıyla Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) modülüne aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli'den Mansur Yavaş'ın istifasına ilişkin yayınlara tepki: Cumhurbaşkanı'nın temasları mı gölgeleniyor?

Bahçeli'den 'Mansur Yavaş' tepkisi: Cumhurbaşkanı mı gölgeleniyor?
Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor, rakam inanılmaz

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda ceset 8 aydır kayıp Tolgahan Karapınar'a ait olabilir

Ormanda parçalanmış ceset bulundu! Gözler 8 aydır kayıp Tolgahan'da
Zelenskiy: Türkiye'de zirve yapmaya hazırız

Zelenskiy'den kritik Türkiye mesajı: Üçlü zirveye hazırız
17 yaşında steroid kullanmaya başladı! 20 yaşındaki halini görenler inanamadı

17 yaşında steroid kullanmaya başladı! Son halini görenler inanamadı
Azerbaycan'dan dikkat çeken karar! Okullarda başörtüsü yasağı

Aliyev'den gündem yaratacak karar
Zelenskiy açıkladı! Esir alınan Kuzey Kore askerleri Güney Kore'ye gönderildi

Savaş sürerken Zelenskiy'den Kim'i küplere bindirecek esir hamlesi
Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Survivor’da başlayan aşklarına Mira katıldı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu

Aşkları Survivor’da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu