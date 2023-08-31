Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Vali Işın'ı ziyaret etti

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya Valiliği görevine atanan Vali Musa Işın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, OSB'nin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verildi.