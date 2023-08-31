Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Vali Işın'ı ziyaret etti
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya Valiliği görevine atanan Vali Musa Işın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, OSB'nin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verildi.
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya Valiliği görevine atanan Vali Musa Işın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Başkan Vekili Emin Yüce, Yönetim Kurulu üyesi Seydi Ahmet Saraç ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin'in bulunduğu ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eeskioğlu, Vali Işın'a OSB'nin faaliyetleri, ve projeleri hakkında bilgi verdi.
Gerçekleştirilen ziyarette, Tolga Eskioğlu, Vali Musa Işın'a Kütahya'nın yöresel ürünlerinden oluşan bir hediye takdim etti. - KÜTAHYA