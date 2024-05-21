Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde Yol Yenileme Çalışmaları

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Rıza Güral Caddesi'nde yürütülen yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Bölge Müdürü Tunahan Ergin, Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu'na projeyle ilgili ayrıntılı bilgiler sundu.

Eskioğlu, incelemeler esnasında yaptığı açıklamada," Projemiz çerçevesinde önce beton kaplama yapılarak temel sağlamlaştırılıyor, ardından üzerine sıcak asfalt dökülerek modern ve dayanıklı yollar oluşturuyoruz. Görüldüğü üzere Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak, alt ve üst yapı çalışmalarına büyük bir önem veriyoruz. Rıza Güral Caddesi'ndeki bu yenileme projesi, sanayi bölgemizin daha modernleşmesi ve sanayicilerimize daha iyi hizmet sunabilmemiz açısından kritik bir adım. Beton kaplama ve sıcak asfalt kullanarak, uzun ömürlü ve dayanıklı yollar inşa ediyoruz. Bu sayede, sanayicilerimizin lojistik faaliyetlerini daha güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Projeyi bir aylık süre içerisinde tamamlamak için titizlikle çalışıyoruz"

Projeyi başlangıçta belirledikleri bir aylık süre içerisinde tamamlamak için titizlikle çalıştıklarını söyleyen Eskioğlu, "Şu ana kadar çalışmaların planlandığı gibi ilerlemesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu yenileme çalışmaları, sadece mevcut ulaşım sorunlarını çözmekle kalmayacak, aynı zamanda bölgenin genel alt ve üst yapısını da güçlendirecek. Sanayicilerimiz, yenilenen yollar sayesinde üretim ve dağıtım süreçlerini daha rahat bir şekilde yürütebilecekler" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA