Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, İlçe Müdürleri ve Şube Müdürleri ile yapılan toplantıda sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Toplantıda, ilin tarım, hayvancılık ve gıda güvenliği konularında yapılan çalışmalar değerlendirildi ve ileriye yönelik planlar belirlendi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü, İlçe Müdürleri ve Şube Müdürleri ile Toplantı Yaptı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, sorunların ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği İlçe Müdürleri ve Şube Müdürleri ile yapılan toplantıda, İl Müdürlüğü olarak her zaman sahada çalışan personelin yanında olduklarını dile getirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda İlçe Müdürleri ve Şube Müdürleri ile toplantı yaparak sorunları ve çözüm önerini değerlendirdi. İl Müdürü Emre Yeniay başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilin bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi, gıda güvenliği, idari konular ile ilgili yapılan çalışmalar değerlendirilip ileri de yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili yol haritası belirlendi. İl Müdürü Yeniay toplantıda, İl Müdürlüğü olarak her zaman sahada çalışan personelin yanında olduklarını dile getirdi. - KÜTAHYA