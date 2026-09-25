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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, hastalıktan ari işletmeyi ziyaret etti

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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, hastalıktan ari işletmeyi ziyaret etti
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, Sobran Köyü’ndeki Dr. Gürkan İlhan’a ait Hastalıktan Ari Büyükbaş Hayvancılık İşletmesini ziyaret etti. Keleş, ari işletmelerin hayvan sağlığı, süt üretimi, destekler, finansman ve damızlıkta üreticilere avantaj sağladığını söyledi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, Sobran Köyü'nde faaliyet gösteren Dr. Gürkan İlhan'a ait Hastalıktan Ari Büyükbaş Hayvancılık İşletmesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İşletmede yürütülen hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi alan Keleş, hastalıktan ari işletmelerin hayvan sağlığı, kaliteli üretim ve sürdürülebilir hayvancılık açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Keleş, hastalıktan ari işletmelerin hayvan sağlığının korunmasının yanı sıra kaliteli ve güvenilir süt üretiminin artırılması, tarımsal desteklerden daha avantajlı yararlanılması, finansman imkanlarının güçlendirilmesi ve damızlık hayvanların daha yüksek katma değer oluşturması açısından üreticilere önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Keleş, "İlimizde hayvancılığın daha sağlıklı, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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