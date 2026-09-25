Kütahya Hisarcık'ta satmak için doğranan elmalar kurutulmak üzere kaldırımlara serildi

Kütahya Hisarcık'ta satmak için doğranan elmalar kurutulmak üzere kaldırımlara serildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Hisarcık'ta satmak amacıyla doğradıkları elmaları kurutmak için kaldırımları kullanan vatandaşlar ilginç görüntülere neden oldu. Kaldırımların yaya geçişine ayrılan alanlar olması nedeniyle kurutma işlemlerinin yayaların kullanımını etkileyebildiği belirtildi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bazı vatandaşların satmak amacıyla doğradıkları elmaları kurutmak için yaya kaldırımlarını kullanması ilginç görüntülere neden oldu.
İlçenin caddeleri ile sokak aralarında, her yıl olduğu gibi kurutulmak üzere doğranan elmalar kaldırımların bazı bölümlerine serildi. Kaldırımlar adeta elma kurutma alanına dönüşürken, ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı.
Öte yandan, kaldırımların yaya geçişine ayrılan alanlar olması nedeniyle kurutma işlemlerinin yayaların kullanımını da etkileyebildiği belirtildi.