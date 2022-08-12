Kütahya haberleri! Simav'da kestane verimini arttırma çalışmaları Edinilen Kütahya gelişmesine göre Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Simav Yeniköy de yöre halkı ile bir araya gelerek kestane veriminin artırılması konusunda istişarede bulundu ve vatandaşların taleplerini dinledi. Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Simav Yeniköy de yöre halkı ile bir araya gelerek kestane veriminin artırılması konusunda istişarede bulundu ve vatandaşların taleplerini dinledi. Aynı zamanda kestane dal kanseri ve gal arısı ile mücadele çalışmaları konuşulduğu toplantıda alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıya Bölge Müdürü Birol Dündar'ın yanı sıra Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Simav Orman İşletme Müdürü Necmi Topal, Orman İşletme Şefleri ile köylü vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Yeniköy Kütahya Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Kütahya haberleri! Simav'da kestane verimini arttırma çalışmaları - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.