Kütahya haberleri | Şaphane'de sebze bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolleri Kütahya haberlerine göre Kütahya'nın Şaphane ilçesinde üretimi gerçekleştirilen sebze bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolü çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Kütahya'nın Şaphane ilçesinde üretimi gerçekleştirilen sebze bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolü çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ilçemiz merkez mahalle ve köylerinde açık alanda üretimi gerçekleştirilen sebze bahçelerinde hastalık, zararlı kontrolleri ile fenelojik gözlem çalışmaları devam etmektedir" denildi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Hisarcık Şaphane Kütahya Ekonomi Haberler

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