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Kütahya Emet'te ceviz mesaisi başladı, üreticiler rekolteden memnun

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Kütahya Emet'te ceviz mesaisi başladı, üreticiler rekolteden memnun
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Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Sülye köyünde yıl boyunca yetiştirilen cevizlerin hasadı başladı. Bakımların zamanında yapılması ve iklim şartlarının elverişli gitmesi sayesinde üreticiler bu yıl yüksek kalite ve rekolteden memnun.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Sülye köyünde yıl boyunca binbir emekle yetiştirilen cevizlerin hasadına başlandı. Bu yıl rekolte ve kaliteden memnun olan üreticiler, sabahın erken saatlerinde bahçelerin yolunu tutuyor.

Sülye köyünde ceviz üreticiliği yapan Abdullah Dağdelen ve oğlu Ömer Dağdelen, bu yılki ceviz rekoltesi ve kalitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakımların zamanında yapılması ve iklim şartlarının elverişli gitmesi sayesinde ürün kalitesinin yüksek olduğunu belirten Dağdelen ailesi, bu seneki verimden son derece memnun olduklarını söyledi.

Toplanan cevizler, kabuklarından ayrılıp kurutulmaya bırakıldıktan sonra kendileri yemek için veya pazara sunulmak üzere hazırlanıyor. Yörede yetiştirilen cevizler, lezzeti ve kalitesiyle hem çevre il ve ilçelerden hem de tüketicilerden yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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