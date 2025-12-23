Haberler

Özelleştirme İdaresi Kütahya'daki bir taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kütahya'nın Parmakören Mahallesi'nde bulunan bir taşınmazın satışını onayladı. Taşınmaz, 13 milyon 354 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Batuhan Gümüş'e satılacak.

ÖİB'nin konuya ilişkin karar tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Kütahya'nın merkez ilçesi Parmakören Mahallesi'ndeki taşınmazın ihalede 13 milyon 354 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Batuhan Gümüş'e satışı kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
