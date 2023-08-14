Kütahya'da yerli kavunlar adeta kapışılıyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde üretici Fahrettin Demir'in yetiştirdiği ve kilosunu 15 liradan satışa sunduğu yerli kavunlar, pazarda tercih ediliyor. Vatandaşlar, daha lezzetli olan ve daha uygun fiyatlı olan yerli kavunu tercih ediyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Fahrettin Demir isimli üreticinin yetiştirdiği ve kilosunu 15 liradan satışa sunduğu yerli kavunlar adeta kapışılıyor.

Marketlerde 20 TL'den satılan kavunu pahalı bulan vatandaşlar pazarda kilosu 15 liradan satışa sunulan ve daha lezzetli olan yerli kavunu tercih ediyor.

Kavun yetiştiricisi Fahrettin Demir, bir süre önce hasadına başladığı kavunları yetiştirme sürecinde suni gübre yerine sadece hayvan gübresi kullandığını söyledi.

Demir, "Bu yıl 25 dönüm alana kavun ekimi yaptım ve yaklaşık 50 ton ürün bekliyorum. Yetiştirdiğim kışlık ve yazlık kavunların kendine özgü tadı var ve çok sulu. Pazara getirdiğim ve 15 liradan satışa sunduğum kavunların yıllardan beri lezzeti herkes tarafından bilindiği için tercih sebebi olmakta ve kısa zamanda tükenmektedir" dedi. - KÜTAHYA