Kütahya'da Tarımsal Makine Parkı Projesi'ne Anahtar Teslim Töreni

Kütahya'da Tarımsal Makine Parkı Projesi'ne Anahtar Teslim Töreni
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Kütahya'nın Dedik Köyü'nde hayata geçirilen 'Makine Parkı Projesi' çerçevesinde, toplam 16,5 milyon TL'lik yatırımın 11,5 milyon TL'si hibe olarak sağlandı. Proje ile köydeki tarımsal üretim artacak ve çiftçilere modern ekipmanlar sunulacak.

Kütahya'nın Dedik Köyü'nde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü öncülüğünde hayata geçirilen "Makine Parkı Projesi"nin anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. IPARD III Programı kapsamında yazde 70 hibe desteğiyle tamamlanan proje, köydeki tarımsal üretime büyük katkı sağlayacak.

Törene Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, kurum yetkilileri, kooperatif üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan TKDK İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, proje kapsamında toplam 16,5 milyon TL'lik yatırım yapıldığını ve bunun 11,5 milyon TL'sinin TKDK tarafından sağlanan hibe ile finanse edildiğini ifade etti. Karaaslan, kooperatife kazandırılan makineler arasında biçerdöver, tankerler, römorklar, ekim makineleri, ot toplama tırmıkları, ilaçlama makineleri, gübre serpme makineleri, çapa ve sürüm ekipmanları gibi birçok tarım aracı bulunduğunu belirtti.

Projeyle birlikte Dedik Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, makine parkındaki ekipmanları kiralama yöntemiyle kullanabilecek. Bu sayede tarımsal üretim güçlenecek, iş gücü verimliliği artacak ve kırsal kalkınma desteklenecek.

Törende konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, son 20 yılda köylerde yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, devletin altyapıdan sağlığa, eğitimden tarıma kadar her alanda kırsal kesimi desteklemeye devam ettiğini söyledi. Vali Işın, "Kadınlarımız ve gençlerimiz artık üretimin merkezinde yer alıyor. Tarım Bakanlığımız sadece bu yıl ilimize 732 milyon TL bütçe ayırdı. 216 milyon TL'yi aşkın yatırım ise yeni projeler için hazır durumda" dedi.

Gençlerin üretime katılmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Işın, "Bu araçlar sizler için. Yeter ki üretin, biz her zaman yanınızdayız," mesajını verdi.

Program, makine parkının tanıtımı ve anahtar teslimiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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