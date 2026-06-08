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Kütahya'da arazi ve ürün kontrolleri yapıldı

Kütahya'da arazi ve ürün kontrolleri yapıldı
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Doğarslan Köyü'nde arazi ve ürün kontrolleri gerçekleştirerek tarımsal verilerin güncelliğini ve doğruluğunu sağladı.

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Referans Parsel Çalışmaları kapsamında Merkez ilçeye bağlı Doğarslan Köyü'nde arazi ve ürün kontrolleri gerçekleştirildi.

Çalışmalar çerçevesinde üretim alanlarında incelemelerde bulunan ekipler, parsel ve ürün bilgilerinin doğruluğunu yerinde kontrol ederek kayıt süreçlerini takip etti. Yapılan kontrollerle tarımsal verilerin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması amaçlanırken, referans parsel çalışmalarının planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğü belirtildi.

Yetkililer, tarımsal kayıt sistemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için saha çalışmalarının il genelinde aralıksız devam edeceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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