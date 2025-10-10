Haberler

Kütahya'da Tarım Arazi Kontrolleri Başladı

Güncelleme:
Kütahya Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, uydu takibi yapılan arazilerde beyan doğruluğu kontrollerini gerçekleştirdi. Yetkililer, verimlilik artırmak için sahada olduklarını ve bitkilerin gelişim durumunu takip ettiklerini açıkladı.

Kütahya Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, uydu takibi yapılan arazilerde beyan doğruluğu kontrolleri gerçekleştirildiği bildirildi.

Üretimde verimlilik ve doğru beyan için sahada olduklarını ifade eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, arazilerde beyan doğruluğu kontrollerinin yanında ekili alanlarda fenolojik gözlemler yapılarak bitkilerin gelişim durumunun da takip edildiğini belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
