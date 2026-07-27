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Kütahya'da patates üreticilerine bitki pasaportu uyarısı: Hastalık ve zararlılara karşı yumru kontrolleri başladı

Kütahya'da patates üreticilerine bitki pasaportu uyarısı: Hastalık ve zararlılara karşı yumru kontrolleri başladı
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, patates ekili alanlarda hastalık ve zararlılara karşı yumru kontrollerine Köprüören köyünden başladı. Yetkililer, 2026 üretim sezonunda ticari amaçlı patates yetiştiren tüm üreticilerin bitki pasaportu başvurularını il ve ilçe müdürlüklerine yapmalarının zorunlu olduğunu, aksi halde idari işlem uygulanacağını ve mağduriyet yaşamamak için başvuruların süresinde tamamlanması gerektiğini belirtti.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, bitki pasaportu alacak üreticilere yönelik patates ekili alanlarda hastalık ve zararlılara karşı yumru kontrollerine Köprüören köyünden başlandı.

Yetkililer, 2026 üretim sezonunda ticari amaçlı patates yetiştiriciliği yapan tüm üreticilerin, bitki pasaportu başvurularını il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapmalarının zorunlu olduğunu belirtti.

Açıklamada, bitki pasaportu başvurusunda bulunmayan üreticiler hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulanacağı hatırlatılarak, üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için başvurularını süresi içerisinde tamamlamaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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