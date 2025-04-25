Kütahya'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu Yapıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2025 yılı 1. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Murat Ak başkanlığında İlçe Özel İdare Müdürü Savaş Kılıçarslan, İl Genel Meclis Üyeleri ve köy muhtarlarının katılımıyla yapılan toplantıda, 2025 yılı içerisinde köylerde yapılması planlanan altyapı çalışmaları ve elektrik hatlarına yönelik projeler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. - KÜTAHYA