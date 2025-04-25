Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Kütahya'da deprem fırtınası! Bir korkutan sarsıntı daha
Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat

Erdoğan deprem sonrası toplanan kriz masasında bu talimatı vermiş
Belediye başkanının binalara yaptığı 'sağlamlık' testi pes dedirtti

Belediye başkanının binalara yaptığı "sağlamlık" testine bakın
Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı

Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı

Kütahya'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu Yapıldı

Kütahya'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çavdarhisar ilçesinde, Kaymakam Murat Ak başkanlığında yapılan toplantıda 2025 yılı için köylerde planlanan altyapı çalışmaları ve elektrik projeleri değerlendirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2025 yılı 1. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Murat Ak başkanlığında İlçe Özel İdare Müdürü Savaş Kılıçarslan, İl Genel Meclis Üyeleri ve köy muhtarlarının katılımıyla yapılan toplantıda, 2025 yılı içerisinde köylerde yapılması planlanan altyapı çalışmaları ve elektrik hatlarına yönelik projeler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.