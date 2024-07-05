Kütahya'da Kiraz ve Vişne Bahçelerinde Pestisit Denetimi Yapıldı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli ve Pazarlar İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından kiraz ve vişne bahçelerinden 2024 Yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı çerçevesinde kiraz ve vişne numuneleri alımı gerçekleştirildi.

Numune alımlarında ayrıca üreticilere bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine göre kullanımının yapılması, ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin kullanılması ve hasat süresine dikkat edilmesi konularında bilgilendirme yapıldı. - KÜTAHYA