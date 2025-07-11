Kütahya'da Hasat ve Yangın Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya'nın Merkez Doğarslan köyünde muhtar ve üreticilere yönelik hasat ve yangın tedbirleri konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

2025 yılı hasat döneminde, Merkez Doğarslan köyünde çevre köylerin muhtarları ve üreticilerin katılımıyla, biçerdöver kontrolleri ile orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü tarafından yapılan toplantıda, hem ürün kayıplarının önlenmesi hem de ormanların korunması için bilgiler paylaşıldı. - KÜTAHYA