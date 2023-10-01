Kütahya'da Emet Taşıyıcılar Kooperatifinin Akaryakıt İstasyonu Açıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Emet Taşıyıcılar Kooperatifinin akaryakıt istasyonu açıldı. Açılış törenine AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ve diğer davetliler katıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Emet Taşıyıcılar Kooperatifinin akaryakıt istasyonu açıldı.

Tavşanlı ilçesi, Kütahya karayolu 7. kilometresinde TÜVTÜRK karşısındaki benzin istasyonunun açılış törenlerine Ak Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı Ticaret Odası Başkanı Davut Efe, Tavşanlı Şoförler Odası Başkanı Ali Ağız, Tavşanlı Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Harun Zeyrek, Emet Ak Parti ilçe Başkanı Ali Ceyhan, Emet Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Emet Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Korkmaz, ikinci benzinliklerini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek katılımcılara teşekkür etti. Başkan Korkmaz, Emet Taşıyıcılar Kooperatifi olarak ortaklarının ve kooperatiflerinin mal varlıklarını hızla artırmaya devam ettiklerini belirterek yeni benzinliklerinin bölgeye hayırlı olması dileklerini iletti.

Açılış törenlerine katılan AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ise memlekete hizmet için çalışan, elini taşın atlına koyan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek şunları söyledi;

"Öncelikle memlekete yatırım yapan, hizmet eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Toplumsal hizmet vermek toplumun önüne geçmek hiçte kolay değil. Bugün Emet Taşıyıcılar Kooperatifimizin 2. benzin istasyonunu açarken sadece kendi kooperatif üyelerinin araçları için değil tüm araç sahiplerimiz için hizmet verecek. Tavşanlı'mıza, Emet'imize, Hisarcık'ımıza ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."

Dua yapılmasının ardından açılış kurdelesinin kesimi sonrası kurban kesilerek birlikte fotoğraflar çekilindi. - KÜTAHYA