Kütahya'da Ekmek ve Simit Fiyatlarına Tepki

Kütahya'da ekmek ve simit fiyatlarındaki artışlara tepki gösteren Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı, özellikle emekliler ve dar gelirli vatandaşların ekonomik durumlarını dikkate alarak zammın yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Arı, 8 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak ekmek ve simit fiyatlarındaki artışlara tepki gösterdi. Arı, "Ekmek zammını gözden geçirmeli ve vatandaşlarımızın alım gücüne uygun şekilde yeniden düzenlemeliyiz. Dar gelirli aileler ve emeklilerimiz bu zamlarla temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanacak. Özellikle çocukların sıklıkla tükettiği simit fiyatındaki artış da aile bütçelerini olumsuz etkileyecek. Yetkililerimizin bu durumu hassasiyetle ele almasını rica ediyoruz" dedi. Özellikle çocuklu ailelerin ve düşük gelir grubundaki vatandaşların simit ve ekmek alımında zorluk çekeceğini ifade eden Arı, zamların daha makul seviyelere çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Zammın ardından fırıncıların artan maliyetlerini dengeleme çabasında olduğu ifade edilse de, halkın alım gücünün göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kütahya Fırıncılar Odası, 8 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak ekmek ve simit fiyatlarındaki artışları açıkladı. Yapılan düzenlemeye göre, 100 gram simit fiyatı 10 TL'den 15 TL'ye, 200 gram çarşı ekmeği 10 TL'den 15 TL'ye, 750 gram ev ekmeği ise 25 TL'den 45 TL'ye yükseldi. - KÜTAHYA