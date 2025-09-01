Kütahya'da 'Doktor Hünnap' Pazar Tezgahlarında

Kütahya'da 'Doktor Hünnap' Pazar Tezgahlarında
Güncelleme:
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde halk arasında 'doktor hünnap' olarak bilinen hünnap meyvesi, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekerek pazar tezgahlarında yerini aldı. Manisa'nın Demirci ilçesinden getirilen hünnap, 125 TL'den satışa sunuluyor ve birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etki yaptığı biliniyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kalp dostu olarak bilinen ve halk arasında "doktor hünnap" olarak da anılan yeni ürün hünnap pazar tezgahlarında yerini aldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinden getirdiği hünnap meyvesini pazarda 125 TL'den satışa sunan Ahmet Koç, "İnsan sağlığı açısından oldukça önemli bir yer tutan hünnap Çin'de eski çağlardan beri alternatif tıp yöntemi olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde en çok Demirci'de yetişen hünnap son yıllarda Simav ilçesinde de yetiştirilmeye başlanmıştır. Güçlü antioksidan özelliği nedeniyle karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğu bilinen kalp dostu hünnap pazarın gözde meyvelerinden biri haline geldi. İleriki günlerde üretim arttıkça fiyatı da düşecektir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
