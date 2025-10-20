Kütahya'da Çerezlik Kabak Hasadı Başladı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Ağarı Köyü'nde çerezlik kabak hasadının başladığı bildirildi.

İlçeye bağlı Ağarı Köyü'nde yaklaşık 600 dekar alanda ekimi yapılan çerezlik kabak kontrolleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce personelleri tarafından yapıldı. Ayrıca üreticilere yönelik tarım sayımı ve desteklemeler hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. - KÜTAHYA