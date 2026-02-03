Haberler

Kütahya'da ithal besilik sığırların aşılama ve sağlık kontrolleri yapıldı

Kütahya'da ithal besilik sığırların aşılama ve sağlık kontrolleri yapıldı
Güncelleme:
Kütahya'ya ithal edilen Brezilya menşeli besilik sığırlar için millileştirme çalışmaları kapsamında sağlık kontrolleri ve aşılamalar gerçekleştirildi.

Kütahya'ya Brezilya'dan getirilen ithal besilik erkek sığırlar için millileştirme çalışmaları kapsamında aşılama ve sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Merkez Ahiler Köyü'ne sevk edilen Brezilya menşeli besilik sığırlar, millileştirme süreci doğrultusunda sağlık durumlarının tespit edilmesi amacıyla gerekli laboratuvar analizleri için kan numuneleri alındı. Aşılama işlemleri ile rutin sağlık kontrolleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından titizlikle yürütüldü.

Yetkililer, hayvan sağlığının korunması ve güvenli hayvansal üretimin sağlanması amacıyla bu tür çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. - KÜTAHYA

