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Aslanapa ve Altıntaş'ta B-Reçete Sistemi denetimi

Aslanapa ve Altıntaş'ta B-Reçete Sistemi denetimi
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aslanapa ve Altıntaş ilçelerinde B-Reçete Sistemi kapsamında bitki koruma ürünü bayilerini denetleyerek bilgilendirme yaptı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, B-Reçete Sistemi kapsamında Aslanapa ve Altıntaş ilçelerinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünü bayilerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde, B-Reçete Sistemi'nin etkin uygulanması, bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygun şekilde satışı ve doğru kullanım uygulamaları hakkında bayi yetkililerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, bitki koruma ürünlerinin güvenli ve kontrollü kullanımının sağlanması amacıyla denetim ve rehberlik çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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