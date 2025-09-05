Kütahya'da Balıkçı Çift, 20 Yıldır Barajdan Geçimini Sağlıyor

Kütahya'da balıkçılık yapan çift, 20 yıldır barajda avladıkları balık ve kerevitleri (tatlı su ıstakozu) satarak geçiniyor.

Kent merkezine 34 kilometre uzaklıktaki 25 haneli Sofça köyüne kıyısı bulunan Porsuk Barajı'nda balıkçılık ve kerevit avcılığı yapılıyor.

Temmuz ve ağustos aylarında baraj gölünde yıllık yaklaşık 12 ton kerevit avlanıyor. Kerevitler, 37 üyesi bulunan Sofça Su Ürünleri Kooperatifi aracılığıyla İstanbul'da işlendikten sonra Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Köyde yaşayan Kurban ve Dursun Dönmez çifti de barajda 20 yıldan bu yana balık ve kerevit avcılığı yapıyor.

Çiftin avladıkları balıklar kent merkezinde alıcı buluyor, kerevitler ise üyesi oldukları kooperatif aracılığıyla Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Kurban Dönmez (52), AA muhabirine, çocukluğundan beri aynı baraj gölünde balıkçılık yaptığını ve mesleğini çok sevdiğini söyledi.

Evlendikten sonra da eşiyle mesleğini sürdürdüğünü belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Sabah güneşin doğmasıyla birlikte baraja iniyoruz. Öğlene kadar balık ve kerevit avlıyoruz. Köylülerimiz geçimini bu barajdan sağlıyor. Yaklaşık 40 yıllık bir kooperatifimiz var. Buradan genelde sazan, yayın, gümüş balığı ve kerevit çıkar. Allah'a şükür geçimimizi sağlıyoruz. Bu yıl çok kurak geçti ve suyumuz her geçen yıl çekiliyor. Burası Eskişehir'in içme suyunu karşılıyor ve çiftçimize sulama imkanı sağlıyor. Suların çekilmesi bizim için endişe verici. İşlerimizi etkilemiyor değil ama yine de memnunuz."

Dönmez, köydeki gençlerin balıkçılık ve kerevit avcılığına ilgi göstermediğini dile getirdi.

Dursun Dönmez (44) de balık ve kerevit avcılığını babasından öğrendiğini ifade etti.

Balıkçılığın ev işlerine kıyasla zor olduğunu söyleyen Dönmez, "Ekmek parası için buradayız. 4 çocuğum var. Eşimle birlikte onları okutmak, meslek sahibi yapmak için çabalıyoruz." dedi.

Dönmez, işini çok sevdiğini belirterek, "Kadınlar bu meslekte daha iyiler. Sadece tutmakla olmuyor. Bir de bu ürünleri satması var. İşin o tarafında da kocalarımıza yardım ediyoruz." diye konuştu.

Dursun Dönmez, günlük 5-10 kilogram balık ve kerevit avladıklarını söyledi.