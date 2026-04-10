Kütahya'da yüzde 75 hibeli ahududu bahçelerinde kontroller gerçekleştirildi

Kütahya'da tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, yüzde 75 hibeli olarak dağıtılan ahududu fidanlarının bulunduğu bahçelerde saha kontrolleri gerçekleştirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Aslanapa ve Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, "İyi Tarım Uygulamaları" çerçevesinde yapıldı.

Kontroller sırasında ahududu bahçelerinin genel durumu incelenirken, üreticilere bakım, sulama, gübreleme ve hastalıklarla mücadele konularında yerinde bilgilendirme yapıldı. Bu sayede hem verim hem de kaliteyi artırmaya yönelik doğru uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Yetkililer ayrıca, önümüzdeki günlerde üreticilere yönelik yeni eğitim programlarının da planlandığını belirtti. Bu eğitimlerle çiftçilerin modern tarım teknikleri konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı