Kütahya'da 90 Bin Dekar Arazinin Toplulaştırma İşlemleri Başlıyor

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Çavdarhisar ilçesinde 90 bin dekar arazinin daha toplulaştırma işlemlerine başlanacağını duyurdu.

Avşar, Barağı, Cereller, Çamköy, Demiroluk, Efeler, Gökağaç, Hacımahmut, Kemaller, Susuzkaya, Yağdiğin, Yeşildere ve Yukarı köyleri arazilerinde gerçekleştirilecek 2.etap toplulaştırma işinde firma ile 52 Milyon 944 bin 167 TL bedelli sözleşme imzalandığını söyleyen İl Başkanı Mustafa Önsay, "13 köyümüzün arazilerinde gerçekleştirilecek toplulaştırma Çavdarhisar'ımıza ve Kütahya'mıza hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA