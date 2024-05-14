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Kütahya'da 90 Bin Dekar Arazinin Toplulaştırma İşlemleri Başlıyor

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AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Çavdarhisar ilçesinde 90 bin dekar arazinin daha toplulaştırma işlemlerine başlanacağını duyurdu. İl Başkanı Önsay, 13 köyün arazilerinde gerçekleştirilecek toplulaştırma işinin 52 milyon 944 bin 167 TL bedelli sözleşme ile başladığını belirtti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Çavdarhisar ilçesinde 90 bin dekar arazinin daha toplulaştırma işlemlerine başlanacağını duyurdu.

Avşar, Barağı, Cereller, Çamköy, Demiroluk, Efeler, Gökağaç, Hacımahmut, Kemaller, Susuzkaya, Yağdiğin, Yeşildere ve Yukarı köyleri arazilerinde gerçekleştirilecek 2.etap toplulaştırma işinde firma ile 52 Milyon 944 bin 167 TL bedelli sözleşme imzalandığını söyleyen İl Başkanı Mustafa Önsay, "13 köyümüzün arazilerinde gerçekleştirilecek toplulaştırma Çavdarhisar'ımıza ve Kütahya'mıza hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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