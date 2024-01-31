Kuşadası Ticari Envanteri 2023 Yılı Güncellemesi Yayınlandı

2011 yılından beri Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve Türkiye'de başka bir örneği bulunmayan Kuşadası Ticari Envanteri çalışması, 2023 yılı güncellemesi tamamlanarak yayınlandı.

Kuşadası'nın özel sektörünün ve ticari hayatının gelişimini izlemek ve karar alıcılara rehber olmasını sağlamak amacıyla her yıl güncellenen Kuşadası Ticari Envanteri çalışması, Kuşadası Ticaret Odası Ar-Ge birimi tarafından hazırlanıyor.

İlk kez 2011 yılında yapılan Kuşadası Ticari Envanteri çalışmasının 2012, 2015, 2021 ve 2022 yıllarında ki güncellemelerinden sonra, 2023 yılı güncellemesi ile de, ekonomisi turizme dayalı olan Kuşadası'nın ekonomik ve ticari yapısındaki gelişmelerle birlikte son yıllardaki ekonomik ve ticari seyir de ortaya koyuluyor. Kuşadası'ndaki 23 mahallede faaliyet gösteren işletmelerin ele alındığı 2023 yılı envanter çalışmasında, toplam 12 bin 473 veri kullanılarak Kuşadası özel sektörü incelendi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Ticaret Odası tarafından düzenli olarak güncellenen Kuşadası Ticari Envanteri çalışmasının, ilçenin özel sektörünün gelişimini ortaya koyması bakımından çok önemli olduğunu, envanter çalışmasının karar alıcılara, Kuşadası ile ilgili uzun vadeli planlamaları açısından yol gösterici olduğunu ifade ederek, Kuşadası Ticari Envanteri (2023) çalışmasının ortaya koyduğu önemli sonuçları şu şekilde aktardı; "Kuşadası özel sektörü, 2023 yılında, 2022 yılına göre yüzde 9,09 oranında büyümüştür. Kuşadası ekonomisi ve ticari hayatı son 12 yılda (2011-2023) yüzde 75,75 oranında büyümüştür. Cumhuriyet, Camikebir ve Türkmen Mahalleleri, Kuşadası Merkezdeki ticari hayatın yüzde 44,26'sını oluşturmaktadır. Alacamescit, Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah Mahallelerini de eklediğimizde bu oran yaklaşık yüzde 55'e çıkmaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan envanter çalışmalarında olduğu gibi, eski Vergi Dairesi-Güvercinada-Marina bölgesinde (2 km2'lik alanda) ticari yoğunluk devam etmektedir. Bu durum beraberinde Otopark, altyapı, ticari hayatın sürdürülebilirliği gibi pek çok sorunu gündeme getirmektedir.

Kuşadası Ticari Envanteri-2023 çalışmasına https://kuto.org.tr/site/assets/files/1423/kusadasi_ticari_envanteri-2023.pdf adresinden ulaşabilirsiniz" - AYDIN