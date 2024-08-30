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Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan'dan enflasyon düzeltmesi açıklaması

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Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Akdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde yapılan görüşmeler sonucunda, 2023 yılı sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerin 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacağını belirtti.

Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Akdoğan açıklamasında, "Enflasyon muhasebesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde yapılan görüşmeler sonucunda, 2023 yılı sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerimizin 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacak. 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablolarındaki brüt satışları 50 milyon liranın altında olan yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefi, 2024 yılının ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmadan beyannamelerini verebilecek. Çabalarından dolayı TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve iş dünyamızın taleplerini ve önerilerini dikkate alan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekibine teşekkür ederiz. İçinden geçtiğimiz zorlu ekonomik süreçte yaşanan tüm sorunları Birliğimiz aracılığıyla dile getirip, hükümete ileterek takip etmeye devam ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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