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Kuşadası'nda Yeni TOBB Anaokulu Açıldı

Kuşadası'nda Yeni TOBB Anaokulu Açıldı
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Kuşadası Ticaret Odası ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, iki ay önce açılan TOBB Anaokulu'nda incelemelerde bulundu. Okulun 2024-2025 Eğitim-Öğretim döneminde hizmete gireceği belirtildi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ile birlikte iki ay önce açılan TOBB Anaokulu ziyaret ederek, okulda incelemelerde bulundu. KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "TOBB Anaokulu'nu Kuşadası'na kazandırmaktan mutluyuz" dedi.

TOBB Anaokulunun Kuşadası'na kazandırılmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; okulun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasından yapılan protokol kapsamında yapımının tamamlandığını ve 2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi itibariyle hizmete girdiğini söyledi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar ve bazı yönetim kurulu üyelerine ziyarette, TOBB Anaokulu Müdürü Asiye Tunç eşlik ederek bilgi verip desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; TOBB Anaokulunun, son derece donanımlı fiziki koşullarıyla Kuşadası'nda bir ilk olduğunu dile getirdiği ziyarette; yeni okulun Kuşadası'na, öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını dileyerek, "Eğitime son derece önem veren TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

250 Öğrenci kapasiteli, 12 derslikli okulda yeni açılmasına rağmen, 150 öğrenci bulunduğu belirtilid. MEB müfredatına göre eğitim veren TOBB Anaokulu'nun minik öğrencileri İngilizce, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, drama, ritmik dans, jimnastik gibi pek çok farklı konuda ders görüyor. Çevre temalı eğitim modeli uygulanan okulda öğrenciler, geri dönüşümle el sanatları öğrenmenin yanı sıra aldıkları sanat eğitimi ile dünyaca ünlü sanatçılar ve eserlerini de tanıyorlar. Aynı zamanda beslenme dostu okul programı uygulanan okulda öğrencilerin yemekleri bizzat okulun mutfağında hazırlanıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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