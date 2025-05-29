Kuşadası'nda Kurban Bayramı Harekete Geçiriyor

Kuşadası'nda Kurban Bayramı Harekete Geçiriyor
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Kuşadası'ndaki otel rezervasyonları, Kurban Bayramı öncesi yüzde 85 doluluk oranına ulaşırken, bayramda doluluk oranının yüzde 100'e çıkması bekleniyor. Yerli turistlerin ilgisi ile bölge turizmi canlanıyor.

Kuşadası otellerinde Kurban Bayramı hareketliliği

AYDIN - Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda, bayram tatiline sayılı günler kala, otel rezervasyonlarındaki doluluk oranı, yüzde 85'e ulaştı. Bayramda doluluk oranın yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesi otellerin rezervasyonlarındaki doluluk oranı, yüzde 85'e ulaştı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yaşayan yerli misafirlerin, bayram tatili için Kuşadası'nı tercih ettiği belirtildi. Kuşadası'nda 'oda kahvaltı' ve 'her şey dahil' sistemi ile çalışan otellerde, gecelik en düşük konaklama fiyatı 1500 ile 10 bin lira arasında değişiyor.

Bayram tatili için Kuşadası'nı tercih edeceklere sıkıntı yaşamamaları için erken rezervasyon yaptırmalarını tavsiye eden TÜROFED Başkan Yardımcısı Özden, " Kuşadası'ndaki otellerimizde şu an doluluk oranları yüzde 85'lerde. Bu rakamın tatil başlayana kadar yüzde 95'lere çıkmasını bekliyoruz. Ayrıca ilçemize yabancı turistler de gelmeye başladığı için tatilciler eğer son dakikaya kalırlarsa oda bulmakta zorlanıp, yüksek fiyattan hizmet satın almak zorunda kalacaklar" dedi.

Kurban Bayramı tatili boyunca yazlıkçılar ve günü birlik ziyaretçilerle birlikte Kuşadası'nın nüfusunun 1,5 milyonu bulacağını belirten Özden, "Turizmciler olarak bu ilgi bizi gayet memnun edecek. İlçemizde yaşanan hareket esnafa da yansıyacak. Genel olarak baktığımızda 2025 yılı turizm sezonundan da umutluyuz. Mayıs ayı biraz zayıf geçmesine rağmen yüksek sezon olarak adlandırdığımız Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında otellerde doluluk oranları yüksek olacak. Kuşadası her şeyiyle yaz sezonuna hazır. Herkesi kentimize bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EŞBER OKAYER - Ekonomi
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