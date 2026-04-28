Kuşadası'na kruvaziyerle 4 bin 600 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine "Odyssey of the Seas" adlı kruvaziyerle 4 bin 600 yolcu geldi.

Bahama bayraklı çoğunluğu ABD vatandaşı 4 bin 600 kişilik kafileyi taşıyan gemi, tur programı kapsamında Kuşadası Ege Port limanına yanaştı.

Gemiden ayrılan turistlerin bir kısmı Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.

Ziyaretçilerin bir kısmı ise ilçe merkezinde alışveriş yaptı.