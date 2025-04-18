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Kuşadası'na 3 Kruvaziyerle 4 Bin 195 Turist Geldi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 kruvaziyerle 4 bin 195 turist limana ulaştı. Hollanda, Norveç ve Bahama bayraklı gemilerden inen turistler, halk oyunları gösterileriyle karşılandı ve bazıları tur programıyla Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 3 kruvaziyerle 4 bin 195 turist geldi.

Ege Port Limanı'na Hollanda bayraklı "Zuderdam", Norveç bayraklı "Viking Saturn" ve Bahama bayraklı "Marella Discovery" isimli kruvaziyerler demir attı.

Gemilerden inen çoğunluğu ABD ve Avrupa ülkelerinden turistler, limanda halk oyunları gösterileriyle karşılandı.

Yolcuların bazıları tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi. Tur programına katılmayan yolcular ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, 1 Ocak'tan bu yana ilçeye 55 kruvaziyerin geldiğini, kruvaziyer turizminin kent ve ülke ekonomisi için önemli olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Ekonomi
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