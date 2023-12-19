Üye Girişi
Haberler

Kuşadası Belediyesi Bayraklıdede Mahallesi'nde Yolları Sıcak Asfaltla Kaplıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından kente 4 buçuk yılda 1 milyon 525 bin metrekare yeni yol kazandırarak rekora imza atan Kuşadası Belediyesi, Bayraklıdede Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki yolları sıcak asfaltla kaplamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından kente 4 buçuk yılda 1 milyon 525 bin metrekare yeni yol kazandırarak rekora imza atan Kuşadası Belediyesi, farklı noktalarda gerçekleştirdiği üst yapıyı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bayraklıdede Mahallesi'nin yollarını sıcak asfaltla kaplıyor.

Kentin farklı mahallelerinde alt ve üstyapı yenileme çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, belirlenen program dahilinde yol yapım işlerine devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ege Mahallesi'nden sonra Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan yollar sıcak asfaltla kaplanıyor. Modern ve konforlu yollara sahip bir turizm kenti oluşturmak için çalışan Kuşadası Belediyesi son olarak bölgede bulunan 444'üncü Sokak'ta başlattığı 1840 metrekarelik sıcak asfalt kaplama çalışmasını kısa sürede tamamladı. 446 ve 449'uncu sokakları da sıcak asfaltla kaplamak için zemin düzeltme çalışmalarını sürdüren ekipler, Bayraklıdede Mahallesi'ne toplam 5 bin 500 metrekare daha yeni yol kazandıracak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Fen İşleri Müdürlüğü Kuşadası Belediyesi Ömer Günel Yerel Haberler Belediye Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbul deprem mi oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023 | 1. dönem 2. sınavları ne zaman? Ortak yazılı sınavlar hangi tarihte? 2.Sayfa konuğu Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? AÖF SINAV SONUÇLARI: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF Sınav Notu Sorgulama nereden bakılır? Taner Demirer kimdir? Halk Tv konuğu Taner Demirer kaç yaşında, nereli? Taner Demirer biyografisi! İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İBB burs başvurusu 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, ne zaman ödenecek? İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİL Mİ? 1 OCAK GÜNÜ TATİL Mİ? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Bugün hangi maçlar var? 19 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi takımın maçı var? Yabani YENİ BÖLÜM (15. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman başlıyor? Aile YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Üç Kız Kardeş YENİ BÖLÜM (67. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (19 ARALIK SALI) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 19 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Çin'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Depremde ölü ya da yaralı var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title