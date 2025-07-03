İflas sürecindeki kuruyemiş devi için mahkemeden yeni karar

Son dönemde yaşadığı finansal zorlukları aşmaya çalışan İş Holding'in bünyesindeki bir şirket için daha karar çıktı.

Peyman Kuruyemiş Şubat ayıda konkordato başvurusunda bulunmuştu. Finansal ihtiyaçlarını gideremeyen şirket için mahkeme geçici mühlet süresini iki ay daha uzatmıştı. 25 Haziran'da yapılan son görüşmede ise Peyman Kuruyemiş için 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi.

MAHKEMEYE RAPOR SUNULACAK

Mahkemenin verdiği kesin mühlet sürecinde mal varlıklarının korunması ve şirketin faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla daha önce görevlendirdiği üç kişilik konkordato komiseri heyetinin görevine devam etmesine de karar verdi. Buna göre konkordato komiserlerinin şirketin mali durumunun takibi yapılacak, üç ayda bir hazırlanan raporlarla mahkeme bilgilendirilecek.

5 KİŞİLİK ALACAKLILAR KURULU OLUŞTURULDU

Ayrıca, konkordato sürecinin sağlıklı yürütülmesi için komiserlerin önerisiyle beş kişilik bir alacaklılar kurulu oluşturulmasına da karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Peyman Kuruyemiş için konkordato süreci ilk olarak Şubat ayında başlatılmış, ancak şirket merkezinin Eskişehir'de bulunmasına rağmen davanın İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılması nedeniyle başvuru yetkisizlik gerekçesiyle reddedilmişti. Yeni başvurunun ardından alınan bu kesin mühlet kararı, şirketin borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerine devam edebilmesi açısından kritik önem taşıyor.