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Kuru soğanda gümrük vergisi yüzde 5 olarak yeniden düzenlendi

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Ticaret Bakanlığı, kuru soğanda uygulanan gümrük vergisini arz güvenliği ve fiyat istikrarı için 31 Ağustos'a kadar yüzde 5 olarak yeniden düzenledi. Uygulama 1 Eylül'de sona erecek.

Ticaret Bakanlığı, kuru soğanda uygulanan gümrük vergisinin, ürün hasadının yoğun olarak başlayacağı 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak şekilde, arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlayacak şekilde yüzde 5 olarak yeniden düzenlendiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, kuru soğanda uygulanan gümrük vergisinin yeniden düzenlendiğini duyurdu. Bakanlık, verginin ürün hasadının yoğun olarak başlayacağı 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak şekilde yeniden düzenleneceğini belirtti. Bakanlık, yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığımızca piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahı birlikte değerlendirilmekte ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak ticaret politikalarının tüm araçları kullanılarak gerekli tedbirler zamanlıca alınmaktadır. Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yakın koordinasyon içinde, 2026 yılında görülen aşırı yağış gibi iklimsel olumsuzlukların da etkisiyle hasadı üretici bölgelerde kademeli olarak devam eden kuru soğanda uygulanan gümrük vergisi, temel gıda ürünlerinden olan söz konusu üründe arz güvenliğinin sağlanması ve tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesini teminen, piyasayı tam olarak rahatlatacak seviyede arz sağlanacağı değerlendirilen 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak şekilde, geçici olarak yüzde 5 olarak yeniden düzenlenmiştir" ifadelerine yer verdi.

Uygulama 1 Eylül'de sona erecek

Bakanlık, söz konusu uygulamanın kuru soğanda yerli üretimin korunması amacıyla yapıldığını dile getirerek, "Söz konusu uygulama, kuru soğanda yerli üretimin korunması amacıyla yeni sezon ürün hasadının piyasaya yoğun şekilde gireceği ve bu yolla iç piyasa dengesinin yeniden tesis edileceği öngörülen 1 Eylül tarihi itibarıyla sona erecek olup, bu tarih itibarıyla soğan ithalatında yüzde 49,5 oranındaki gümrük vergisi uygulanmaya devam edecektir. Ticaret Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar ile istişare halinde, piyasada oluşan arz-talep dengesi ve fiyat gelişimlerini yakından takip etmeye, bu yolla üretici ve tüketiciyi birlikte gözeterek gerekli düzenlemeleri zamanlıca hayata geçirmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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