Küresel Sağlık Fuarı 2025 Yolda: Türk Sağlık Sektörü Riyad'a Gidiyor

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 27–30 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek "Küresel Sağlık Fuarı 2025" (Global Health Exhibition 2025) kapsamında, Türk sağlık sektörü firmalarına yer veren Ankara Ticaret Odası (ATO), fuar öncesi resepsiyon gerçekleştirdi.

Narcissus Otel'de düzenlenen tanışma resepsiyonuna, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler de katıldı.

İşler, burada yaptığı konuşmada, Küresel Sağlık Fuarı'nın, tüm katılımcılara hayırlı olmasını ve azami fayda ile Türkiye'ye dönmelerini diledi. Riyad'ın, son yıllarda dünyada en çok fuar yapılan şehirlerden biri haline geldiğine dikkati çeken İşler, bu kapsamda Büyükelçilik olarak ticaret müşavirlerinin her türlü katkı ve desteği sunduklarını, bundan sonra da sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Fuarın, sağlık alanında olmasının önemine işaret eden İşler, "Türkiye, hakikaten çoğu ülkeyle kıyaslandığı zaman hem hekimlerimizin başarısı, hem fiyat bakımından daha cazip olduğu için bu alanda yüksek oranda hasta çekiyor. Türkiye'deki hastanelerimiz, özellikle özel hastanelerimiz hakikaten çok başarılılar ve çok önemli başarılara imza atıyorlar. Eğer, bu alanda burada işbirliği yapmak isteyen arkadaşlarımız olursa, bizim kapımız her zaman açık." diye konuştu.

İşler, Suudi Arabistan'ın, yabancı yatırımcılara çok büyük fırsatlar sunduğunun altını çizerek, bu doğrultuda çeşitli teşvikler olduğunu anlattı. Suudi Arabistan'ın, bölgede büyük, güçlü ve potansiyeli olan bir ülke olduğunu dile getiren İşler, Türk inşaat ve savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren firmaların, çalışma ve görüşmeleri doğrultusunda atacağı büyük imzalar olduğuna işaret etti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin, 2024'te 8 milyar dolar olduğunu hatırlatan işler, bu rakamı öncelikle 10 milyar dolara, sonrasında ise 15 milyar dolara taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

"Fuara 130 ülkeden, 2000 civarında firma katılacak"

ATO Başkanı Gürsel Baran da Ankara'nın son 20 yılda özellikle sağlık ve bilişimde çok farklı yerlere geldiğini, başkentin bu alanlardaki ilerlemesini daha yukarı taşıma gayreti içinde olduklarını aktardı. ATO olarak, şehrin ve ülkenin ekonomisini büyütmek için çalıştıklarını anlatan Baran, buradan verimli sonuçlarla ülkeye dönmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Sağlık sektörünün, dünyada yaşanan pandemi sonrası çok farklı noktalara ulaştığına dikkati çeken Baran, "Son 20 yılda epey ilerleme kaydettik Ankara'da sağlık alanında. Bu fuara, neden geldik? Bu fuar, dünyadaki bu alandaki en önemli fuarlardan biri. Yaklaşık 130 ülkeden katılım var, 2000 civarında firma katılacak buraya. Sadece fuar değil, teknik anlamda da çok güzel paylaşımlar olacak. 500'e yakın konusunda gerçekten çok önemli kişilerin konuşmaları olacak. Buraya katılacak firmalarımızın, organizasyonla üzerimize koyarak şehrimize ve ülkemize döneceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Baran, bundan sonraki organizasyonlarda daha iyisini yapma gayreti içinde olacaklarını dile getirerek, üzerlerine düşen her ne varsa yapacaklarını vurguladı.

Küresel Sağlık Fuarı 2025 çerçevesinde düzenlenen resepsiyona, ATO üye ve başkan yardımcıları ile şirket temsilcileri de katılım gösterdi.