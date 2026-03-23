Küresel piyasalarda "şahin" beklentiler altını baskılamaya devam ediyor

Altının ons fiyatı, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enflasyon endişelerini tetiklemesiyle yüzde 6'dan fazla değer kaybetti.

Değerli metalin ons fiyatı, Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in, İran'a saldırısıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle artan askeri çatışmaların enflasyon endişelerini tetiklemesi ve küresel faiz artışı beklentilerini güçlendirmesiyle yüzde 6'dan fazla değer kaybederek 4 bin 200 doların altına indi.

Değerli metal geçen hafta da yüzde 11'den fazla değer kaybetmişti.

Yeni yıla 4 bin 321 dolar seviyesinden başlayan altının onsu, 29 Ocak'ta 5 bin 600 doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ancak ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının dördüncü haftasına girmesi ve petrol fiyatlarının 100 dolar üzerinde seyretmesi, piyasalardaki faiz indirimi rüzgarını tersine çevirdi.

Bu arada, gümüş fiyatları da altın fiyatlarına paralel düşerken, spot piyasada ons başına yüzde 8'den fazla değer kaybederek 63 doların altına indi.

Analistler, hisse senedi piyasalarındaki sert düşüşlerin, yatırımcıları diğer varlıklardaki teminat açıklarını kapatmak için yüksek likiditeye sahip altın pozisyonlarını nakde dönüştürmeye zorladığını belirtiyor. Bu süreçte altının, geleneksel bir "güvenli liman" olmaktan ziyade acil bir "likidite kaynağı" olarak kullanıldığı vurgulanıyor.

Enflasyon korkusu faiz baskısını körüklüyor

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması nedeniyle Brent petrolün varil fiyatının uluslararası vadeli piyasalarda 110 doların üzerinde seyretmesi, nakliye ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyonist baskıyı besliyor. Merkez bankalarının faiz oranlarını öngörülenden daha yüksek seviyelerde tutabileceği endişesi doları güçlendirirken, altın ve gümüş gibi faiz getirisi olmayan varlıkların cazibesini azaltıyor.

Altın fiyatları, geçen yıl ekonomik belirsizlikler, merkez bankası alımları ve zayıf doların etkisiyle yüzde 65'in üzerinde değer kazanmıştı. Ancak mevcut jeopolitik konjonktürde artan enerji maliyetleri ve şahinleşen para politikası beklentileri, değerli metaller üzerindeki baskının bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor.