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Küresel Gelişmeler Altın Fiyatlarını Etkiliyor

Küresel Gelişmeler Altın Fiyatlarını Etkiliyor
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Doç. Dr. Hakan Yıldırım, altın fiyatlarındaki dalgalanmanın küresel ekonomik ve jeopolitik faktörlerden kaynaklandığını vurgulayarak, 2024'teki risklerin altın fiyatlarını tarihi zirvelere çıkarabileceğini belirtti.

Altın fiyatlarını yakından takip eden birikimciler ve yatırımcılar, son dönemlerde piyasada yaşanan dalgalanmaların ne kadar süreceğini merak ediyor. Konu ile açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Hakan Yıldırım, altın fiyatlarındaki değişimlerin en büyük nedeninin küresel gelişmeler olduğunu söyledi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yıldırım, altın fiyatlarındaki son dönem değişimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, küresel ekonomik ve jeopolitik faktörlerin bu hareketlerde belirleyici olduğunu ifade etti. Yıldırım, altının 52 haftalık değişim aralığının 1.984,3-2.790,41 dolar arasında seyrettiğini belirterek, özellikle 2024 yılı içinde artan jeopolitik risklerin altın fiyatlarının tarihi zirvelere ulaşmasında etkili olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'da artan belirsizlikler ve ABD seçimlerinin getirdiği dalgalanmalarla altın fiyatlarının güçlendiğini belirten Yıldırım, "Ons altın, son günlerde 2.617 dolar seviyelerinde fiyatlanmaktadır. ABD seçim belirsizliğinin kalkması ve FED'in Temmuz ayından itibaren faiz oranlarını düşürmesi, fiyat hareketlerinde karma bir tablo oluşturmuştur" dedi. Bu durumun, altın fiyatlarının son dönemde yatay bir seyir izlemesine neden olduğunu vurgulayan Yıldırım, piyasa öngörülerine göre ons altın fiyatının kısa vadede 2.676 doları test edebileceğini, bu seviyenin aşılması durumunda ise 2 bin 725 dolara kadar yükselebileceğini ifade etti.

Trendin aşağı yönlü bir hareket sergilemesi halinde fiyatların 2 bin 600 dolar seviyelerine çekilebileceğini belirten Yıldırım, 2025 yılı için ise analistlerin altın fiyatlarının uzun vadede 2 bin 421 ile 2 bin 651 dolar arasında seyretmesini beklediğini, jeopolitik risklerin devam etmesi halinde ise fiyatların 3 bin dolar seviyelerine ulaşabileceğini öngördüğünü kaydetti.

Orta Doğu ve ABD'deki gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor

Yıldırım, Orta Doğu ve ABD'de yaşanan son gelişmelerin de altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurguladı. ABD ekonomisindeki büyüme göstergeleri ve işsizlik oranlarının FED'in faiz politikalarını şekillendirdiğini belirterek, "Ekonomik istikrar dönemlerinde yatırımcılar daha riskli varlıklara yönelirken, bu durum altının değerini düşürebilir. Ancak ekonomik daralma veya durgunluk endişeleri altın fiyatlarının yükselmesine neden olmaktadır" dedi.

Yıldırım, ABD'nin dış politikasındaki belirsizliklerin ve ticaret savaşlarının, doların değerini etkilediğini, bunun da altın fiyatları üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ifade etti. "Altın, dolar cinsinden işlem gördüğünden, doların değerindeki değişiklikler altın fiyatlarını doğrudan etkiler" diyen Yıldırım, özellikle Orta Doğu'daki karmaşa ve belirsizliklerin de altın fiyatlarını artırıcı etkisi olabileceğini kaydetti.

Enflasyona karşı güvenli liman: Altın

Orta Doğu'nun dünya petrol üretimindeki kritik payına dikkat çeken Yıldırım, "Bölgedeki istikrarsızlıklar, petrol fiyatlarında ani artışlara neden olabilir. Bu durum enflasyonist baskılar oluştururken yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirebilir. Altın, enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülmeye devam ettikçe fiyatlar üzerinde yükseltici bir etki oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, altının kısa vadede belirsizliklerden etkilenmeye devam edeceğini ancak uzun vadede jeopolitik ve ekonomik dengelere bağlı olarak yükseliş trendini sürdürebileceğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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