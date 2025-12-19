Küresel etkinlik pazarının temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi

Küresel kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün temsilcileri, "Sofralar Sergisi-Yaratıcılık Konferansı" kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

KM Events tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen organizasyonun açılış töreni, "Doğanın Işıltıları" temasıyla Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı.

Etkinliğin açılışında, 9 uluslararası tasarımcının hazırladığı 8 özgün sofra tasarımı sergilendi.

Açılışa, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin'in yanı sıra iş, sanat ve etkinlik dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye genelinden yaklaşık 2 bin 500 ziyaretçi ve 36 ülkeden 350 sektör profesyonelini buluşturan etkinlikte, küresel etkinlik pazarının güncel eğilimleri ele alındı.

Programda, küresel kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün bu yıl 56,3 milyar avroya ulaşması beklenen büyüklüğünün, 2029'da yaklaşık yüzde 279 artışla 162,1 milyar avroya yükseleceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

Türkiye'nin etkinlik ve kutlama turizminde yeniden bölgesel bir merkez haline getirilmesi amaçlanıyor

Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği (TUED) Başkanı ve KM Events Kurucusu Meltem Tepeler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son 10-15 yılda uluslararası düğün ve etkinlik turizminde önemli bir ivme yakaladığını ancak artan maliyet ve küresel gelişmeler nedeniyle bu alanda rekabet gücünün zayıfladığını söyledi.

Tepeler, özellikle Hint organizasyonlarının Türkiye'ye yoğun ilgisinin geçmişte büyük ölçekli uluslararası düğünleri beraberinde getirdiğini belirterek, "Hem küresel konjonktür hem de bazı politik gelişmeler Hint organizasyonlarının geri çekilmesine yol açtı. Bunun yanında Türkiye çok pahalı bir ülke haline geldi. Bu durum orta ölçekli etkinliklerin başka ülkelere kaymasına neden oldu." dedi.

Türkiye'yi etkinlik ve kutlama turizminde yeniden bölgesel bir merkez haline getirmenin amaçlandığı "Sofralar Sergisi Yaratıcılık Konferansı"nın söz konusu vizyonla hayata geçirildiğini dile getiren Tepeler, şöyle devam etti:

"İnsanların Türkiye'ye proje ve etkinlik getirmelerini istiyoruz. Bu kapsamda 36 ülkeden 350 uluslararası etkinlik planlamacısı, seyahat acentesi ve düğün planlamacısını ağırlıyoruz. Konferans devam ederken lüks otellerimizde her gece ayrı bir etkinlik yapıyoruz. Daha şimdiden projeler konuşulmaya başlandı, bu da bizi umutlandırıyor."

Konferans, yaklaşık 1 milyon avroluk bütçeyle hayata geçirildi

Tepeler, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının ortasında yer alan coğrafi konumu ve kültürel avantajlarıyla büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, etkinlik ve kutlama turizminin geliştirilmesinde dernek ve sektör temsilcilerinin kamu kurumlarıyla daha güçlü bir işbirliği içinde çalışması gerektiğini söyledi.

Konferansın yaklaşık 1 milyon avroluk bir bütçeyle hayata geçirildiğini dile getiren Tepeler, bu maliyetin büyük bölümünün sektör içi sponsorluklarla karşılandığını ifade etti.

Tepeler, turizmde artan maliyetlerin Türkiye'yi sektörde pahalılaştırdığını belirterek, "Güney Avrupa'dan daha pahalı olduk ve pek çok proje, İtalya, İspanya ile Portekiz'e kaçıyor. Küçük ölçekli işleri Yunanistan'a kaptırıyoruz." dedi.

Yüzde 20 KDV'nin, yiyecek ve içeceklerdeki vergilerin kutlama turizmini doğrudan etkilediğini ifade eden Tepeler, küresel ekonomik krizin ve bölgesel gerilimlerin de sektörü etkilediğini, buna rağmen dünya turizminin bu tür krizlere giderek daha dayanıklı hale geldiğini söyledi.

Gelecek yıl projeyi İngiltere pazarına yönelik bir "roadshow" formatında Londra'ya taşımayı planladıklarını dile getiren Tepeler, ana organizasyonun her yıl Türkiye'de yapılmaya devam edileceğini belirtti.

"Türkiye'de son derece misafirperver insanlar var"

Lüks pazarlama danışmanı Antonio Paraiso da Türkiye'nin küresel lüks turizm ve konaklama sektöründeki konumunun her yıl güçlendiğini, ülkenin sahip olduğu tarih, kültür, doğal güzellikler ve hizmet kalitesiyle bölgesel bir lüks referans noktası olabileceğini ifade etti.

Paraiso, Türkiye'nin sahip olduğu kültürel ve doğal zenginliklere dikkati çekerek, "Güzellik, tarih, kültür ve son derece misafirperver insanlar var. Aynı zamanda çok güzel lokasyonlara sahipsiniz. Tüm bunlar Türkiye için çok güçlü bir potansiyel oluşturuyor." diye konuştu.

Farklılaşmanın lüks turizmde belirleyici olduğunu vurgulayan Paraiso, "Bazı müşteriler Hindistan'ı tercih eder, bazıları Türkiye'yi... Yapılması gereken, Türkiye'nin sahip olduğu zarafet, estetik, sofistikasyon ve diğer ülkelerden farklı ve daha iyi olan yönlerini çok iyi anlatabilmek ve bu özelliklerle misafirleri cezbetmektir." dedi.

Paraiso, Türkiye'nin yalnızca bir destinasyon olarak değil, lüks algısı açısından da bölgesel bir merkez olabileceğini, lüks kavramının duygularla doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının bu anlamda çok büyük bir avantaja sahip olduğunu vurgulayan Paraiso, şunları kaydetti:

"Lüks, duyguların işidir. İstanbul'a ya da Türkiye'nin herhangi bir bölgesine gelen herkes çok güçlü duygular hisseder. Eğer sahip olduğunuz ve sizi diğer ülkelerden daha güçlü kılan değerleri doğru şekilde anlatabilirseniz, bu bölgede küresel bir oyuncu ve lider olabilirsiniz."

Paraiso, Türk lüks konaklama ve etkinlik sektörü yöneticilerine tavsiyelerde bulunurken, "Hizmet, hizmet, hizmet... Lüks konaklamada başarının en önemli stratejik unsuru hizmettir. Hizmet kalitesini her gün daha iyi hale getirmek için sürekli yatırım yapılması gerekiyor." dedi.

Tasarımcılara ödül verildi

Etkinlik kapsamında "Sofra Tasarımı Sergisi 2025 Ödülleri" de sahiplerini buldu. Sharon Sacks, Danielle Nay, Jamie Aston, Erica Jones, Andrea Guimaraes, Simone Tostes, Diana Sandoval, Nefianto Setiono ve Elizabeth Solaru, tasarım ödüllerine layık görülen isimler oldu.

Konferans kapsamında networking etkinliği ve B2B görüşmeleri de yapıldı.