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MSCI endeksinde Türkiye değişikliği: 6 hisse eklendi, 2 çıkarıldı

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Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelindeki endeks değişiklikleri kapsamında Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 6 yeni hissenin eklendiğini, 2 hissenin çıkarıldığını bildirdi.

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelindeki endeks değişiklikleri kapsamında Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 6 yeni hissenin eklendiğini, 2 hissenin çıkarıldığını bildirdi.

MSCI, küresel endekslerde 31 Ağustos seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı.

Buna göre Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ, Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ, Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ eklendi.

Söz konusu endeksten Arçelik AŞ ve Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ çıkarıldı.

Analistler, bazı uluslararası fonların portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyon aldıklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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