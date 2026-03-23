IEA Başkanı Fatih Birol: Küresel Ekonomi Büyük Tehdit Altında

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, dünya genelinde mevcut enerji krizinin büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Birol, bu durumu iki petrol krizi ve bir doğal gaz krizinin birleşimi olarak değerlendirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Ulusal Basın Kulübü'nde konuştu. Birol, mevcut enerji krizini 1970'li yıllarda yaşanan petrol şokları ve Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinin etkileriyle kıyasladı. Mevcut durumu 'iki petrol krizi ve bir doğal gaz krizinin birleşimi' olarak değerlendiren Birol, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin etkilerine de değindi. Birol, "Küresel ekonomi bugün çok büyük bir tehdit altında. Bu sorunun en kısa sürede çözülmesini umuyorum. Kriz bu şekilde devam ederse hiçbir ülke etkilerden muaf kalmayacak, bu nedenle küresel çabaya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki enerji altyapısının ağır hasar aldığını kaydeden Birol, IEA'nın, Asya ve Avrupa hükümetleriyle stratejik petrol stoklarının serbest bırakılması konusunda görüşmelere devam ettiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
