Küresel dönüşümün Türkiye'ye sunduğu fırsatlar 14. Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde ele alındı

Rönesans Holding ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 14. Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2025), Türkiye ve dünyadan pek çok siyasetçi, iş dünyası temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getirdi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından düzenlenen ve değişen dünyada yatırım ortamı ve Türkiye'deki yatırımların geleceğinin ele alındığı "Yarına Hazırlık: Yeni Yatırımlar ve Fırsatlar" başlıklı zirvenin ilk panelinin sponsorluğunu da Rönesans Holding üstlendi.

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak, küresel ekonomide yaşanan dönüşümün Türkiye için önemli fırsatlar sunduğuna işaret etti.

Ilıcak, Rönesans Holding'in bugüne kadar toplamda 50 milyar dolarlık proje gerçekleştirdiğinin altını çizerek, bunun 35 milyar dolarlık kısmını yurt dışında gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Avrupa'nın en uzun tünelinden en yüksek binasına, dünyanın en büyük GTG tesisinden fazla sismik izolatör içeren binasına kadar geniş bir yelpazede çalıştık. Sonrasında gayrimenkul, sosyal altyapı, yenilenebilir enerji ve bugün de endüstriyel tesis yatırımlarını kapsayan büyük bir yatırım holdingi haline geldik." ifadelerini kullanan Ilıcak, son 15 yılda Dünya Bankası'nın yatırım kolu IFC ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi paydaşların büyük katkılarıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyumlarını da üst seviyelere çıkardıklarını aktardı.

Ilıcak, doğru projeyi doğru iş ortaklarıyla geliştirerek planlanan zamanda ve şekilde tamamlama hedefi üzerine kurulu bir iş modeli uygulamaya çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Singapur devlet fonu GIC, Fransız altyapı fonu Meridiam Infrastructure, Japon ticaret devi Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies ile bu modelin başarılı örneğini deneyimledik. Türkiye'de bugüne kadar birçok alanda iş ortaklarımızla birlikte 10 milyar dolar yatırımı hayata geçirdik. Bu projeler çok daha büyük bir dönüşüme öncülük etti. Bütün bu deneyimlerle ve bir araya getirdiğimiz paydaşlar ile önümüzdeki dönemde dış ticaret açığımızı azaltmaya yönelik projelere odaklandık."

Küresel ekonomide büyük değişim rüzgarları estiğinin altını çizen Ilıcak, korumacılığın arttığına, tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiğine dikkati çekti.

Ilıcak, enerji ve üretimdeki yerelleşmeye işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu dönüşüm, bizim gibi ülkeler için büyük fırsatlar içeriyor. Özellikle endüstriyel makine, plastik ve kimya, endüstriyel ve kıymetli metallerin ithal edilmesinden kaynaklanan dış ticaret açığının azaltılması için ise stratejik ağır sanayi yatırımlarının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Son 10 yılda Türkiye'de, büyüklüğü 500 milyon doların üzerinde, savunma sanayi başta olmak üzere toplam yaklaşık 20 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapılmış. Ama yeterli değil."

Bu alandaki dış ticaret açığını azaltmak amacıyla gelecek beş yılda her yıl en az 12 milyar dolarlık yatırım yapılması gerektiğini belirten Ilıcak, bu ölçekte bir yatırım hamlesiyle, gayrisafi yurt içi hasılada yıllık 15 milyar dolarlık artış, dış ticaret açığında ise 10 milyar dolarlık bir azalma sağlanabileceğini ifade etti.

Ilıcak, Rönesans Holding olarak bu hedefe katkı sunmak amacıyla toplam 2 milyar dolarlık Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi ve Terminal projesine odaklandıklarını aktararak, 12 ülkeden uzman çözüm ortaklarıyla geliştirilen projenin inşaatının sürdüğünü, tamamlandığında Türkiye'nin cari açığını yıllık 300 milyon dolar azaltacağı değerlendirmesinde bulundu.

EBRD ile uzun yıllara dayanan iş birlikleri sayesinde Türkiye'nin sağlık alanındaki dönüşümüne katkı sağladıklarını kaydeden Ilıcak, bu süreçte yurt dışından 15 milyar dolarlık finansman sağlandığını belirtti.

IFC ile de uzun süreli proje finansmanları ve ortaklıklar yürüttüklerini aktaran Ilıcak, "Türkiye'nin zor koşullarında her zaman IFC yanımızda oldu. Şirket ortaklıklarını gerçekleştirdik. En son Kazakistan'daki PPP hastanesini beraber yapıyoruz. Her işe başladığımızda bu işin sosyal etkisi ne olacak dediler. Karlılık en son konuştuğumuz konu oldu. Bu yüzden her iki bankaya da minnettarım." ifadelerini kullandı.

"Çeşitli alanlarda yatırım yapmaya ve destek olmaya devam edeceğiz"

EBRD Türkiye ve Kafkasya Genel Müdürü Elisabetta Falcetti de konuşmasında bankanın Türkiye'deki yatırımlarının 2024'te 2,6 milyar avro ile rekor kırdığını ve Türkiye'nin yatırım açısından ilk sırada yer aldığını belirtti.

Bu yatırımların yüzde 93'ten fazlasının reel sektör ve özel sektördeki projelerini kapsadığını ifade eden Falcetti, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki varlığımıza uzun soluklu bakıyoruz ve memnuniyetle söyleyebilirim ki şu anki belirsizliklere rağmen biz uzun dönemli bir yatırımcıyız. Türkiye'yi asla bırakmadık ve krizleri nasıl yöneteceğimizi biliyoruz. Buradaki iş ortaklarımız da son derece deneyimli çünkü bu Türkiye'nin deneyimlediği ilk pazar çalkantısı değil. Bundan sonra da başta yeşil ekonomi, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, sanayide karbon ayak izini azaltımı, KOBİ'lerin dönüşümü ve ticaretin finansmanı gibi alanlar olmak üzere çeşitli alanlarda yatırım yapmaya ve destek olmaya devam edeceğiz."

IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer ise gelişmekte olan pazarlarda faaliyet gösterdiklerini belirterek, Brezilya ve Hindistan'dan sonra Türkiye'nin kendileri için üçüncü büyük pazar olduğunu vurguladı.

Schloemer, şunları kaydetti:

"Amacımız Türk özel sektörünün rekabetçiliğini sağlamak, değer zinciri yaratmak, daha yüksek katma değerli ürünlere geçişini desteklemek. Bu yüzden uzun vadeli finansman sağlıyoruz. Çünkü kolay erişebilir bir şey değil bu. Nakit akışına bağlı olarak 10-15 yılı bulan bir konu söz konusu. Sermaye piyasalarını güçlendirmek, finansman kaynaklarını çeşitlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Sermaye piyasaları, tahviller Türkiye gibi bir ekonomi için çok önemli. Halka arzların desteklenmesi, sayısının artması çok önemli." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop ise EBRD ve IFC'nin uluslararası finansman standartlarının Türkiye'deki sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda önemli rol oynadığını ve bankalarının bu kuruluşlarla iş birliğinden memnuniyet duyduğunu söyledi.