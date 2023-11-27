Küresel Dijital Ticaret Fuarı Hangzhou'da Son Buldu

Küresel Dijital Ticaret Fuarı, Çin'in Hangzhou kentinde sona erdi. Fuarda dijital ticaretin artırılması için önemli bir platform sunuldu. Çin'in dijital olarak sunulan hizmet ticareti değeri yıllık yüzde 3,4 artışla 372,71 milyar ABD dolarına ulaştı.

ÇEKİM TARİHİ: 23 Kasım 2023

1. Fuardan çeşitli görüntüler

4. Çin'in dijital ekonomisinden çeşitli görüntüler

2. Küresel Dijital Ticaret Fuarı Pazartesi günü Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde sona erdi.

"Dijital Ticaret, Küresel Erişim" temalı fuara onlarca uluslararası kuruluş ve iş derneklerinin yanı sıra 800'den fazla işletme katıldı.

Fuar, dijital ticaretin artırılması için önemli bir platform sundu.

"Sürekli artan satışlarımız geçen yıl yaklaşık 80 milyon yuana (11,18 milyon ABD doları) ulaştı. Fuar, ürünlerimiz ve otomasyonda ulaştığımız seviye hakkında daha fazla müşterinin bilgi sahibi olmasına imkan tanıyor."

"Genel anlamda piyasada bizimkilerle aynı işlevlere sahip ürünler tipik olarak 600.000-700.000 yuan (84.000-98.000 ABD doları) arasında fiyatlandırılıyor. Bizim fiyatımız ise 200.000 yuan (28.000 ABD doları) sınırı dahilinde kalacak."

Dijital ekonominin önemli bir parçası olan dijital ticaret, küresel ticaretin büyümesi için yeni bir dinamo olarak görülüyor.

Fuarda yayımlanan 2022 Çin'in Dijital Ticareti Geliştirme Raporu'na göre, 2022 yılında Çin'in dijital olarak sunulan hizmet ticareti değeri yıllık yüzde 3,4 artışla 372,71 milyar ABD dolarına ulaşarak küresel toplamın yaklaşık yüzde 9'unu oluşturdu. 2022 yılı sonu itibarıyla piyasa değeri 1 milyar ABD dolarının üzerinde olan Çinli dijital hizmet platformu işletmelerinin sayısı 200'ü aştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hangzhou kentinden bildiriyor.

(XHTV)