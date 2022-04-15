Emekli imam kurduğu sistemle elektrik faturasını 3'te 1'e düşürdü - Haberler

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Emekli imam kurduğu sistemle elektrik faturasını 3'te 1'e düşürdü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Ordu'da yaşayan emekli imam Ahmet Ergin, dere kenarına hurda malzemeleri de kullanarak kurduğu sistem ile evinin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını bedava karşılayabiliyor. Elektrik faturasının 3'te bir oranına düştüğünü söyleyen Ergin, imkanı olan herkesin yapması gerektiğini belirtiyor.

Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki emekli imam Ahmet Ergin, hobi olarak başladığı elektronik işler ile uğraşısını ilerletti. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü'nden mezun olan Ergin, elektrik faturalarını düşürmek amacıyla, evinin altında bulunan dereye bir sistem kurmak için çalışmalara başladı.

Emekli imam kurduğu sistemle elektrik faturasını 3'te 1'e düşürdü

ELEKTRİK ÜRETEN SİSTEM KURDU

Yaptığı araştırmaların yanı sıra, elektrik mühendislerden de bilgiler alan Ergin, oturduğu evin yaklaşık 150 metre aşağısında bulunan derenin kenarına 6 yıl önce elektrik üreten sistemi kurdu.

Emekli imam kurduğu sistemle elektrik faturasını 3'te 1'e düşürdü

FATURASI 3'TE 1 ORANINDA DÜŞTÜ

Aralarında, hurdalıktan aldığı ve kullanılmış olan malzemeleri birleştiren Ergin, kurduğu sistem ile elektrik faturalarını 3'te bir oranına kadar düşürdü.

Emekli imam kurduğu sistemle elektrik faturasını 3'te 1'e düşürdü

Emekli imam kurduğu sistemle elektrik faturasını 3'te 1'e düşürdü

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Emekli, Yaşam, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (9)

Güray Dilli :

Kaçak elektrik kullanımından dava açılmaz inşallah. Elektrik tüketim ücretlerini düşürmek varken kendi ihtiyacını karşılamak için çalışan insanlara göz dikilir nu ülkede

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OKUR:

SALLAMA

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kozlar oto:

Adam sırf imam diye etmediğiniz hakaret kalmamış, direk siyasete bağlamışsınız bundan dolayı sizden de bir halt olmaz.

Cevap Yaz 5 33 Yayından Kaldır
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