Emekli imam kurduğu sistemle elektrik faturasını 3'te 1'e düşürdü

Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki emekli imam Ahmet Ergin, hobi olarak başladığı elektronik işler ile uğraşısını ilerletti. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü'nden mezun olan Ergin, elektrik faturalarını düşürmek amacıyla, evinin altında bulunan dereye bir sistem kurmak için çalışmalara başladı.

ELEKTRİK ÜRETEN SİSTEM KURDU

Yaptığı araştırmaların yanı sıra, elektrik mühendislerden de bilgiler alan Ergin, oturduğu evin yaklaşık 150 metre aşağısında bulunan derenin kenarına 6 yıl önce elektrik üreten sistemi kurdu.

FATURASI 3'TE 1 ORANINDA DÜŞTÜ

Aralarında, hurdalıktan aldığı ve kullanılmış olan malzemeleri birleştiren Ergin, kurduğu sistem ile elektrik faturalarını 3'te bir oranına kadar düşürdü.