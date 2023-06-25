Kurbanlık hayvan fiyatları arttı

ESRA NUR PERVAN

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hayvan pazarlarındaki hareketlilik arttı. Ağrılı besici Çetin Kızınkula, "Geçen seneden bu seneye 3 kat daha fazla fiyatlar. Geçen yıl yemin çuvalı 200 liraydı bu yıl 400 lira oldu her şey pahalı. Satışlarda daha çok küçük hayvan gidiyor büyük hayvan gitmiyor herkes bütçesine göre hayvan alıyor" diye konuştu.

Artan maliyetlerden dolayı kurbanlık fiyatları geçen yıllara göre artış gösterdi. Trabzon'a satmak için kurbanlık hayvanlarını getiren besiciler sıkıntılarını dile getirdi. Bayburtlu besici, "Geçen seneye göre her şey çok pahalılaştı artık yem almış başını gidiyor çok pahalı olduğu için bir şey diyemiyoruz" dedi.

"GEÇEN SENEDEN BU SENEYE FİYATLAR ÜÇ KAT FAZLA"

Ağrılı besici Çetin Kızınkula, yem fiyatlarındaki pahalılıktan yakındı. Geçen yıla göre bu yıl kurban fiyatlarının üç kat daha fazla olduğunu ifade eden Kızınkula şöyle konuştu:

"Buraya Trabzon'a hizmete gelmişiz bu sene yağmur yağdı biraz sıkıntılı geçiyor, hayvanlar su altında kalmış 3-4 gündür çamur altında yatıyor gelen de oluyor ama hizmet yok. Bu sene fiyatlar biraz pahalı her şey uçmuş gitmiş millet mal alamıyor, durumlar iyi değil. Yemler pahalı bir çuval yem 400 lira olmuş. Geçen seneden bu seneye 3 kat daha fazla fiyatlar. Geçen yıl yemin çuvalı 200 liraydı bu yıl 400 lira oldu her şey pahalı. Satışlarda daha çok küçük hayvan gidiyor büyük hayvan gitmiyor herkes bütçesine göre hayvan alıyor."

"GEÇEN SENEYE GÖRE BİRAZ FİYATLAR BİRAZ YÜKSEK"

Bayburtlu besici Hacı Taştan, "Geçen seneye göre biraz fiyatlar biraz yüksek ama haliyle yem fiyatları yüksek olduğu için hayvanların da fiyatları yüksek. Vatandaşta fiyatlardan memnun biraz yüksek diyorlar ama yapacak bir şeyde yok. Satışlar iyi pazarda hayvanlar neredeyse bitti pek hayvan yok 2'şer 3'er tane çadırlarda hayvan var aşırı bir hayvan kalmadı. Geçen seneye göre çadır sayısı az burada o yüzden hayvanlarda bitti şu an burada çok az bir hayvan var" dedi.

"GEÇEN YILA BAKARSAN FİYATLARDA YÜZDE 5 ARTIŞ VAR"

Bayburtlu besici Zafer Şengül, "Fiyatlar yüksek diyorlar ama bütün şartlarda yem fiyatlarının yüksek olması hem de diğer maliyetlerden dolayı fiyatlar yükseliyor. Geçen yıla bakarsan fiyatlarda yüzde 5 artış var. Satışlar çok iyi benim ahırım bitti, bu bir gerçek ama bu şap hastalığı biraz alıcıyı da etkiledi bizi de etkiledi. Bu pazardaki tek sıkıntı o. Yoksa herkes çok güzel malını satıyor alan da memnun satan da. Ufak bir sorun oldu onu da inşallah aştık şimdi. Ufak da olsa göründü ama yok yani o hastalığın da 14 gün belirtisi inşallah bir şey olmaz" dedi.

Fiyatların geçen yıla göre arttığını belirten Bayburtlu besici Hayrettin Süngüoğlu ise, "Geçen seneye göre her şey çok pahalılaştı artık yem almış başını gidiyor çok pahalı olduğu için bir şey diyemiyoruz. Alan kişiler de bütçeye göre alıyor. Burada 130 bin liralık mal da var 40 bin liralık malda var. Satışlar oluyor yani kimse demesin param yok var olmasa 3 tane tosun satabilir miyiz" diye konuştu.

"10 BİN LİRALIK MALI 20 BİN LİRAYA VERENLERE SESLENİYORUM YAPMAYIN ARKADAŞ ALLAH VAR"

Elazığlı besici Asım Doğan, hayvan pazarında yaşanan sorunlardan bahsederek şöyle konuştu:

"Ben buraya geldiğimden hiçbir şey anlamadım niye ben buraya yabancıyım, burada hizmet yok. Suyun içerisinde yüzüyoruz halimize bak defalarca söyledim demek ki personel sözünü birbirine geçiremiyor. Vatandaş perişan, alamıyor geçen yıl 20 bin liraya aldığı malı bu sene 60 bin liraya alıyor yazık Allah var, peygamber var. Yüzde 70 yüzde 80 satış var ama ben üzülüyorum geçen yıl 2 bin liralık koyun bu yıl 10 bin lira nedir bu vatandaşlara yazık. Memleket sahipsiz yetim. Satış konusunda burada en uygun veren benim varsa baba yiğit hodri meydan. Buranın en büyük tosunu ben de onları alanlara cumhuriyet altının hediye ediyorum. Mazlum malı da var garibana göre de malımız var herkesin bütçesine göre ama fırsatçılık yapanları rabbim perişan etsin. 10 bin liralık malı 20 bin liraya verenlere sesleniyorum yapmayın arkadaş Allah var."